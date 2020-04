E così, nella settima puntata in onda dal 20 aprile 2020, Adri e Ale hanno voluto cimentarsi negli esperimenti esilaranti. Rischiando di bruciare mezza cucina, le tue simpatiche ragazzuole hanno voluto dare il meglio di sé con quattro esperimenti: la pressione dell’acqua, i vasi comunicati, la corrente ascensionale del calore e … niente di meno … la “memoria” dei metalli.

Come sarà andata? In questa puntata, le risate non sono mancate.