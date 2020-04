In questa puntata di #AndràTuttoBene, come usare i barattoli di casa

In “Andrà Tutto Bene”, Ale e Adri si divertono ad utilizzare dei semplici barattoli che hanno in casa trasformandoli in simpatici giochi da poter realizzare con i propri bambini. Questa è la puntata numero cinque. Andrà Tutto Bene è online con la nuove puntate ogni lunedì e venerdì, sempre alle 19:30 con una Prima Visione sui canali Facebook e YouTube de laRedazione.eu