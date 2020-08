Calci e pugni in piazza San Francesco: si allunga la lista degli episodi di movida violenta a Cava de’ Tirreni e si alimenta lo scontro politico sul tema.

Dalle immagini che vi proponiamo non si evincono certo motivazioni, fazioni o quanto – di solito – si potrebbe apprendere per definire meglio la situazione. Eppure le circostanze sono chiare: al di là che si sia trattato di uno screzio o rivalità tra città confinanti, dal video si assiste a giovani che intorno alle 3 di notte se ne danno di santa ragione, altri che urlano in sottofondo e qualcuno che tenta di separarli. La maggior parte assistono, come se fosse uno spettacolo di gladiatori. Roba d’altri tempi insomma e che, in una città come Cava de’ Tirreni, non si dovrebbe proprio verificare.

Non si è fatto sfuggire l’occasione, il candidato civico a sindaco Marcello Murolo, che proprio nella serata ha diffuso una versione del filmato puntando il dito contro la mancanza di controlli e il tormentone ripetuto spesso da Palazzo di Città, di una “movida sicura”. Ecco il post del candidato Murolo: