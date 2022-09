Anche il re Zlatan descrive Charles de Kitleri come un “grande giocatore”

Sette partite, 349 minuti di gioco per un piccolo aiuto. Questo è il record di Charles de Ketelaere da quando è arrivato a Milano quest’estate. Coloro che vedono il bicchiere mezzo pieno diranno che CDK ha molto tempo per giocare. Un elemento molto importante agli occhi di Roberto Martinez merita di essere selezionato. A maggior ragione quando ha detto che alcuni giocatori, come il CDK, non dovrebbero correre molti rischi alla luce del Mondiale. Altri diranno che non è abbastanza decisivo. La verità sta certamente tra queste due visioni.

Una cosa è certa, nessuno dubita del suo talento nella scarpa. E non certo il padrone del posto Zlatan Ibrahimovic. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’attaccante della nazionale belga lo ha elogiato. “Te lo dico io, de Kettleri è un grande giocatore”Iniziò. “Dagli un po’ di tempo per crescere e vedrai…”, L’oratore l’ha aggiunto in terza persona.

Buone notizie, non è l’unico a pensarla così. Anche Luca Saudati, ex attaccante rossonero, crede nel non avere fretta di affrontare il diavolo. “Giocare a San Siro non è proprio facile. Soprattutto per giovani come lui”. Colui che ha segnato 86 gol in Serie A, ha consigliato la squadra di blocco. “Deve isolarsi dalle voci e dal mondo esterno. Se dovessi dargli un consiglio, sarebbe quello di mantenere il suo atteggiamento spensierato. È giovane, deve divertirsi e mostrare le sue capacità. Samp, lo ha fatto Non. Non abbiamo una buona partita ma dobbiamo dargli tempo.”.

“Bambino con talento di carta”

A Genova, invece, pensava di aver aperto il misuratore della porta. Ma il suo risultato è stato annullato per fuorigioco a causa del fuorigioco. Per il resto, era piuttosto conservatore. Non devi preoccuparti del suo allenatore Stefano Pioli convinto della qualità della miccia perfetta. “Charles de Kettleri è stato ancora una volta molto pericoloso. È già un giocatore importante. Ha disputato un’ottima partita‘, ha confermato. “Con il suo talento, Charles è in grado di fare tutto ciò che gli viene chiesto”.

Dopo il pareggio con il Salisburgo, mercoledì sera il Milan dovrebbe battere Zagabria. Soprattutto perché la partita si gioca in casa. Poi il Milan affronterà il Napoli in una nuova locandina dei festeggiamenti. Partita di fondamentale importanza per lo scudetto perché le due squadre sono in parità di 14 punti (come l’Atalanta). Stefano Pioli sta già affrontando un grosso problema: l’assenza di Rafael Liao. Il portoghese ha ricevuto un cartellino rosso contro la Samp. Quindi sarà assente da off.

Il che significa che CDK avrà un ruolo più importante da svolgere come capitano tecnico del Milan. “L’assenza di Liao sarà molto pesante per il Milan”Lo ha detto a Milan News Giuseppe Bancaro, ex calciatore del Milan. È difficile da sostituire, ma Bewley ha soluzioni. Uno di questi è dare più importanza al 21enne belga. “De Kettleri mi piace molto. Ha talento ed è bravissimo. Questo ragazzo prende sempre la decisione giusta. Ma ha bisogno di tempo per sistemarsi alle undici”.ha aggiunto Bancaro.

Da qui il paradosso del CDK al Milan: un giocatore che ha bisogno di tempo ma non ce l’ha proprio.