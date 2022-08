Analisi delle urine: protezione intelligente che testa l’urina al letto del paziente

La concentrazione di alcuni composti nelle urine – un tipo di biopsia liquida alla fine – può fornire preziose informazioni su molte malattie, tra cui malattie renali, infezioni del tratto urinario o persino carenza di elettroliti. Sebbene molte persone con diabete controllino la glicemia con esami del sangue, i livelli di glucosio nelle urine possono anche rivelare uno scarso controllo della glicemia. Tuttavia, per l’analisi delle urine, i medici devono prescrivere un’analisi delle urine e deve essere eseguita da un laboratorio analitico, che ha costi e tempo. Un’alternativa è utilizzare strisce reattive di carta, ma non sono molto sensibili.

Mettere un’analisi rapida e continua al capezzale.

Sebbene siano emersi nuovi dispositivi indossabili, cerotti o tracker per monitorare gli indicatori di salute, come il contenuto di elettroliti e lo zucchero del sudore, non esiste alcun dispositivo in grado di tracciare in modo accurato e sensibile la concentrazione e la sensibilità di molti indicatori di salute nelle urine e fornire feedback in tempo reale a un medico o un operatore sanitario.

protezione intelligente Può soddisfare questa esigenza, nei pazienti con enuresi, negli anziani o nei neonati. Questo è ciò che questo team offre da una serie di 5 elettrodi flessibili progettati specificamente per rilevare ioni potassio, ioni sodio, perossido di idrogeno, acido urico e glucosio, che sono biomarcatori comuni per molte condizioni. La rete è collegata a una scheda con un modulo Bluetooth e un’alimentazione a batteria agli ioni di litio. Tutto può essere combinato nella protezione delle vie urinarie.

Prima dimostrazione di concetto: Dopo essere stato esposto a campioni di urina di 3 partecipanti volontari, il nuovo sistema conferma un’efficacia paragonabile a quella di un test delle urine standard. La protezione incorporata che gradualmente si asciuga e si satura di urina, sono necessarie diverse misurazioni per ottenere risultati affidabili.

Tuttavia, con questo miglioramento, questa protezione “intelligente” si afferma come un sistema di analisi delle urine accurato, veloce e anche “portatile”.