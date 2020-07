“Ho ricevuto telefonate da tutto il Paese. Ho rinunciato alla vita religiosa, perchè costretto. Impossibile vivere serenamente quel sistema”

Cava de’ Tirreni. La notizia della sua candidatura alla carica di Sindaco nella giornata di ieri ha scatenato subito il tam tam di condivisioni dei social, valicando in fretta i confini cittadini. La campagna elettorale a Cava de’ Tirreni sembrava avere già linee definite, poi arriva Luigi Petrone, ai secoli fra Giggino e scompiglia il tavolo dei giochi, scuotendo i cavesi dal torpore estivo in un susseguirsi di “come mai?” e “finalmente!”.

E’ da sempre stato un personaggio divisivo fra Gigino e lo sarà di certo in questa campagna elettorale. Come sembra sicuro che ieri qualche candidato abbia dovuto rivedere le strategie elettorali o riconsiderare qualche appoggio. Ma la strada verso le Amministrative 2020 è lunga e qualche sorpresa potrebbe ancora profilarsi sullo scenario politico.

Intanto abbiamo chiesto a Luigi Petrone che campagna elettorale si aspetta e il perché della sua scelta.

“Una scelta fatta dopo attenta riflessione, dopo un momento di sofferenza e che costa grandi sacrifici. Ho rinunciato alla vita religiosa, sacerdotale, perchè sono stato costretto perchè non riuscivo più psicologicamente a mantenere quel sistema. Oggi sono sono sereno e ho scelto di mettermi a disposizione per fare il bene della Città”.

“Ho ricevuto telefonate da tutto il Paese. – ci racconta Petrone – Non so come si è diffusa la notizia della mia candidatura tanto velocemente tanto velocemente e perchè ha fatto tanto scalpore”.

