Amir fa un grande annuncio che lascia confusi i suoi fan

Questo è un messaggio sorprendente. Venerdì 24 giugno, Amir ha pubblicato un lungo testo sui social. Fin dall’inizio ha confessato: “Ammetto la colpa. È difficile da dire ma ti ho nascosto delle cose… Lei non è come me, lo sai, ma non avevo davvero scelta. »

Amir, senza incartare, svela il suo famoso segreto: “Dopo sei anni e quasi cento canzoni, il mio segreto è diventato troppo pesante da sopportare e ti devo la verità. Tutte quelle canzoni che canti a memoria erano in realtà solo canzoni. Non gli originali Ho costruito la mia carriera sulle copertine.







E per continuare: “Oggi me ne rendo conto. Dovrei farlo prima? Probabilmente. Per stare meglio mi dico che l’invenzione non esiste, nel migliore dei mondi troviamo cose belle che ci hanno già preceduto. Questo vale per elettricità, e luce, tecnologia e pittura, come è anche vero per le canzoni. Quindi qui Tu, le mie canzoni sono già lì. Testi, melodie, tutto era lì. Ma le ho amate così tanto che volevo che fossero mie. Immediatamente amavamo queste canzoni e io, e poi ci amavamo. Presto scoprirai le versioni originali che cercavo, Carrousel, sulla tua strada e molte altre. Pensavo di averle, ma queste canzoni mi appartengono. Spero che ti piacciano mi perdoni e che continuiamo ad amarci a lungo perché non importa come ho iniziato, grazie a te non finirà mai”.

Infine, Amir specifica che il suo album “R3SSOURCES” uscirà il 19 agosto. Un titolo riferito al suo ultimo album uscito nel 2020, “Mawared”.

Questo annuncio lascia i fan molto confusi. Alcuni si chiedono se questa non sia una grande promozione! caso da seguire.