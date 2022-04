Amel Bent a accouché de son troisième enfant! (fotografie)

La chanteuse et coach de «The Voice: la plus belle voix» (TF1) a donné naissance à un petit garçon.

Carnet rosa versare Amel Bent

! A 36 anni, l’interprète de “Viser la lune” est devenue maman pour la troisième fois. Elle vient d’annoncer l’heureuse nouvelle sur Instagram, partageant de très jolis clichés des mains de bébé. Il s’agit d’un petit garçon, non ignorare encore le prénom.

« Heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince », peut-on lire sous la pubblicazione. « En form et en bonne santé grâce à Dieu. Merci pour tous vos message d’amour et de bienveillance tout au long de cette grossesse que j’ai partagé avec vous. Maintenant, un peu de repos et beaucoup de câlins avant de vous retrouver. »

Amel Bent est déjà maman de deux petites filles prénommées Sofia et Hana.

En octobre dernier, elle confiait ses angoisses de grossesse après avoir été victime d’une fausse couche. « J’ai vécu les trois premiers mois en apnée, en faisant beaucoup trop de prises de sang », nella sezione dedicata a un’intervista per « Sept à Huit », su TF1. « J’ai beaucoup trop applé mon médecin, qui a été incroyable. »