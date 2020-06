Ambulanza vandalizzata a Salerno durante un intervento dell’Humanitas

Ambulanza vandalizzata a Salerno durante un intervento degli operatori dell’Humanitas nella zona orientale della città.

Un vergognoso episodio di inciviltà. Solo così ci si può esprimere in merito all’ambulanza vandalizzata a Salerno, nella zona orientale della città.

Un gesto che evidenzia la pochezza di gente che non ha rispetto nemmeno di operatori sanitari impegnati in un intervento di soccorso.

Disegni osceni sulla carrozzeria e sui vetri dell’ambulanza, tanto per trascorrere in maniera differente il proprio tempo libero. Alla faccia dell’appellativo di eroi dato agli operatori sanitari in questo lungo periodo di emergenza.

Una volta tornato al mezzo, l’equipaggio non ha potuto far altro che constatare lo scempio compiuto. Un gesto senza senso, che lascia spazio solo all’indignazione nei confronti di chi, in pieno giorno, ha pensato di divertirsi in questo modo.