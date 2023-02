Amazon: Un accordo con NCSOFT nel campo dei videogiochi

Mercoledì Amazon ha annunciato di aver raggiunto un accordo con NCSOFT per distribuire il videogioco “Throne and Liberty” dello studio sudcoreano in Nord America, Sud America, Europa e Giappone.

Secondo i termini dell’accordo, Amazon Games, la filiale di videogiochi del colosso tecnologico statunitense, pubblicherà il gioco di ruolo online multigiocatore di massa su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS.

Per il gruppo di Seattle, l’accordo siglato con NCSOFT su questo eventuale titolo dimostra il “rapido” sviluppo delle proprie attività di pubblicazione di videogiochi.

Amazon afferma di aver già stretto diverse partnership simili con aziende come Bandai Namco per il gioco “Blue Protocol” o Crystal Dynamics per il prossimo episodio di “Tomb Raider”.

I suoi progetti con Glowmade e Disruptive Games devono ancora essere rivelati.

In una dichiarazione separata, Amazon ha anche annunciato mercoledì di aver completato l’acquisizione della rete sanitaria One Medical, un accordo da 3,9 miliardi di dollari che è stato formalizzato lo scorso luglio.

Con questa acquisizione completata, One Medical, per un periodo di tempo limitato, offrirà il suo abbonamento annuale a $ 144, o $ 12 al mese, invece dei precedenti $ 199.

Come promemoria, One Medical offre un’app on-demand che fornisce accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a servizi sanitari virtuali e appuntamenti nello stesso giorno o il giorno successivo, online o in ufficio, per le visite più urgenti.

