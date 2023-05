Amazon abbassa il prezzo della macchina da caffè De’Longhi PrimaDonna di fascia alta!

Sei un fan del buon caffè e vuoi investire in una macchina espresso moderna e sofisticata? Perché non scegliere una caffettiera automatica con macinacaffè incorporato?

La macchina da caffè De’Longhi PrimaDonna Soul ECAM612.55.SB, che offre un’eccezionale qualità del caffè, è attualmente in vendita su Amazon nelle giornate francesi. Approfitta di questa eccezionale offerta per ottenere questa macchina top di gamma con uno sconto di circa € 200, a partire da 1399,99 euro A Solo 1201,90 euro. Non perdere questa occasione e ordina subito prima che scada l’offerta per gustare il tuo caffè preferito con una macchina di alta qualità.

Presentazione della macchina da caffè De’Longhi PrimaDonna Soul ECAM612.55.SB

PrimaDonna Soul ECAM612.55.SB è il modello più efficiente e confortevole del famoso marchio italiano De’Longhi. Questa macchina da caffè best-in-class è facile da usare e produce un caffè dal gusto eccezionale. Con un semplice tocco, puoi preparare direttamente tutti i tuoi caffè preferiti grazie al pannello di controllo touch molto intuitivo. Il sistema intelligente consente di regolare la finezza di macinatura in base ai chicchi di caffè utilizzati. Il contenitore dei chicchi ha una capacità di 500 grammi mentre il serbatoio dell’acqua rimovibile può contenere fino a 2,2 litri.

Caratteristiche della macchina da caffè De’Longhi PrimaDonna Soul ECAM612.55.SB

La macchina da caffè De’Longhi PrimaDonna Soul ECAM612.55.SB garantisce la produzione di caffè dal gusto originale grazie al macinacaffè che macina il tuo caffè solo al momento della preparazione, nella quantità necessaria, per la perfetta estrazione.

Questo modello best-in-class ti offre 18 tipi di caffè (espresso, cappuccino, caffè lungo, ecc.) con una nuova ricetta inclusa, il Cortado, da cui puoi assaggiare tutti i sapori. Inoltre, grazie all’app Coffee Link, puoi personalizzare i parametri delle tue bevande preferite! Anche gli amanti del tè troveranno la loro felicità in questa macchina da caffè in quanto regola la temperatura dell’acqua in base alle proprie esigenze per un tè perfettamente infuso. Questa macchina da caffè innovativa ed efficiente si adatterà perfettamente alla tua cucina. È semplicemente la macchina da caffè più completa ed efficiente sul mercato.