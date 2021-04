Alunna positiva: chiuso un plesso del Primo Circolo di Nocera Superiore

Alunna positiva in una classe di uno dei plessi del Primo Circolo Didattico di Nocera Superiore. Due giorni di stop all’attività in presenza

Il Primo Circolo Didattico di Nocera Superiore ha disposto lo stop all’attività in presenza in un plesso, per un’alunna positiva al Covid.

Il plesso è quello di Pareti-Pucciano, già interessato nei giorni scorsi da un provvedimento simile. In quella circostanza, una supplente era risultata positiva, con sospensione dell’attività in presenze per le quarte e le quinte classi.

Il provvedimento attuale dispone invece stop all’attività in presenza nei giorni di domani e di mercoledì. Sarà effettuata un’attività di sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici. L’alunna è risultata positiva a un tampone antigenico ed è in attesa di conferma mediante tampone molecolare da parte dell’Asl Salerno.

Domani e mercoledì le attività proseguiranno con didattica a distanza, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento.