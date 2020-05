È di poco fa la diffusione, da Palazzo di Città, di una nuova ordinanza a firma del sindaco Vincenzo Servalli che estende a tutto il territorio cittadino i provvedimenti che erano già stati presi in merito alle strade limitrofe a via Sorrentino e gli uffici centrali di Poste Italiane.

«A causa dell’inosservanza delle norme sul divieto di assembramento – si legge nella nota diramata poco fa da Palazzo di Città – il sindaco Vincenzo Servalli ha emesso, con effetto immediato e fino al 17 maggio prossimo, ordinanza sindacale di assoluto divieto di permanenza sulle strade, nelle piazze cittadine e spazi pubblici. Lo scopo è di non vanificare tutte le azioni e gli sforzi fatti finora per il contrasto ed il contenimento dell’epidemia di covid-19 sul territorio comunale, atteso che si verificano con frequenza lo stazionamento per strada e nelle piazze di persone e il mancato rispetto del distanziamento fisico. È fatta deroga per la sola attesa per accedere ad uffici e servizi pubblici. Fin da stasera la Polizia Municipale effettuerà controlli più serrati su tutto il territorio comune».

Il provvedimento si è reso necessario non solo alla luce delle diverse segnalazioni che sono arrivate nei giorni scorsi di giovani ritrovatisi in gruppo in alcune zone del centro e della periferia, ma anche e soprattutto per il riscontro di un nuovo caso di contagio da Covid19 in città.

Si tratterebbe di un’insegnante in pensione, giunta al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”, con febbre alta e tosse. La donna è inizialmente risultata positiva al test rapido a cui ha fatto seguito analogo esito del tampone faringeo. In via precauzionale, per qualche ora, il pronto soccorso dell’ospedale cavese è stato chiuso per permettere le dovute operazioni di sanificazione.

Erano almeno due settimane che in città non si registravano nuovi casi di contagio. Sale ora a 37 il bilancio dell’emergenza sanitaria in città: di questi si contano 6 decessi, 18 guariti e 13 positivi (di cui uno in ospedale). Oltre 790 i tamponi effettuati ai cittadini cavesi.