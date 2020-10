Altobello alle Politiche Sociali: “Pronta a raccogliere la sfida”

All’ex assessore alle Attività Produttive il sindaco Servalli ha affidato le Politiche Sociali.

Cava de’ Tirreni. Non nasconde l’emozione Annetta Altobello subito dopo la nomina a nuovo assessore alle politiche sociali.

Occhi lucidi e voce rotta dalla commozione, la consigliera più votata in assoluto alle ultime amministrative (eletta con ben 789 preferenze), ringrazia dirigenti e responsabili d’ufficio con cui ha collaborato nel suo precedente incarico (era assessore alle attività produttive) e si impegna a mettere in campo tutte le sue energie per raccogliere l’eredità dell’assessore Antonella Garofalo e portare avanti i progetti da lei avviati nel settore e, contestualmente, avviarne di altri.

«Ho già avuto modo di parlare con il dirigente Romeo Nesi e con il presidente dell’Osservatorio Cittadino sulla condizione delle persone con disabilità, Enzo Prisco – ha detto l’Altobello ai nostri microfoni appena dopo la proclamazione di martedì scorso –. È una delega complessa e sicuramente c’è tanto lavoro da fare. Darò tutta me stessa per portare avanti il lavoro già iniziato e venire incontro alle esigenze e alle necessità che tutte le associazioni del settore vorranno farmi presente».