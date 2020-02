Altavilla Silentina: sequestrato un allevamento bufalino

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sicignano degli Alburni hanno verificato i requisiti di un’azienda bufalina in località Genzano.

Il controllo condotto dai militari ha fatto emergere che l’azienda ispezionata smaltiva illecitamente i reflui zootecnici prodotti. I militari hanno infatti accertato la assoluta mancanza dei documenti prescritti per legge che potessero dare conto del ciclo di gestione dei rifiuti aziendali.

Inoltre, nell’area esterna ai paddock, i militari hanno constatato la presenza di una vasca di stoccaggio dei reflui zootecnici nella quale era presente un foro di scarico attraverso il quale i rifiuti andavano a confluire in un canale consortile e quindi nel reticolo idraulico dei corsi d’acqua superficiali.

All’esito dei controlli i militari hanno posto sotto sequestro due paddock parzialmente coperti da lamiera metallica, la vasca in cui venivano stoccati i rifiuti, un’area di circa 1000 mq. e la mandria di circa 100 capi bufalini.

Denunciato a piede libero per il reato di gestione non autorizzata e smaltimento illecito di rifiuti (reflui zootecnici) il responsabile dell’attività, sanzionato anche amministrativamente per mancato rispetto delle norme che disciplinano il corretto stoccaggio dei reflui all’interno dell’azienda.