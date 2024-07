Alta Savoia: Due antichi complessi sono stati scoperti nella valle dell’Arve a Thiez

Recenti scavi archeologici a Thiez, in Alta Savoia, condotti dall’Istituto Nazionale di Ricerche Archeologiche Preventive (Inrap), hanno messo in luce due antichi edifici di notevole importanza. Queste scoperte forniscono nuove informazioni sull’urbanistica e sugli stili di vita nella Valle di Arvi durante i tempi antichi.

Questi resti, situati in prossimità di vie di comunicazione strategiche, rivelano l’adattamento degli antichi abitanti alle sfide ambientali, in particolare alle frequenti esondazioni del fiume Arvi. I risultati di questi scavi, recentemente pubblicati, contribuiscono in modo significativo alla nostra comprensione dello sviluppo degli antichi insediamenti in questa regione.

Città strategica

L’antica città di Thyez si estendeva per circa 600 metri lungo la strada est-ovest che attraversava la valle dell’Arve. È largo 100 metri e si estende tra il fiume a sud e le paludi a nord. Questa posizione geografica suggerisce una pianificazione urbana in risposta ai vincoli naturali e alle esigenze logistiche. L’immediata vicinanza al fiume fornisce risorse idriche essenziali. Mentre le paludi costituivano una barriera naturale contro eventuali invasioni e una zona dove drenare le acque in eccesso.

La sua posizione vicino al punto di attraversamento del fiume Arve, individuato 300 metri sopra il moderno ponte di Chartreux, sottolinea l’importanza strategica di Thaïs. Questo passaggio è confermato dal ritrovamento di un paletto in legno di epoca antichissima nell’attuale alveo del fiume. Potrebbe essere servito come punto di transito cruciale per il commercio e i movimenti di popolazione. Questa scoperta archeologica attesta l’antichità e la continuità d’uso di questo passaggio. Ciò rafforza l’idea che Thiez fosse un centro nevralgico per il transito e il commercio nella regione.

Scoperte dagli scavi di Thyez

Su indicazione e supervisione dello Stato (Drac Auvergne Rhône-Alpes – Servizio Archeologico Regionale), l’Inrap ha effettuato due scavi archeologici preventivi nel comune di Thyez. Tali operazioni hanno permesso di rinvenire due edifici archeologici con una superficie compresa tra 350 e 400 metri quadrati. Si trovava lungo la strada principale est/ovest (l’attuale Rue de la Plaine), non lontano dal centro storico, e la strada nord/sud (l’attuale Rue de la Plaine).

Questi scavi hanno rivelato l’esistenza di un antico canale del fiume Arvi, che formava due distinti terrazzi: un terrazzo basso ed un terrazzo alto. L’alta terrazza, situata sull’antica sponda del fiume Arvi, è stata frequentata fin dal periodo augusteo. A partire dalla prima metà del I secolo d.C. questo terrazzo venne interrato per consentire costruzioni permanenti, come i suoli dei focolari (basi per edifici di camini), attestanti l’esistenza di case e altri edifici residenziali.

D’altro canto, la pista inferiore è stata soggetta a regolari allagamenti, che ne hanno ritardato lo sviluppo. Solo nel I secolo questa terrazza fu riempita fino ad un’altezza media di 0,4 metri e divenne quindi edificabile. Su questa bassa terrazza gli archeologi hanno scoperto un edificio rettangolare. Si compone di una stanza di 64 mq, con pareti decorate con affreschi dipinti e pavimento in cemento bianco. La qualità costruttiva è suggerita.

Evoluzione delle strutture costruite

Questo edificio a pianta rettangolare ha subito nel tempo notevoli trasformazioni. Costruita nel I secolo, è larga 7,5 metri e lunga 25 metri, e fu distrutta nel II secolo. Secondo Emmanuel Dumas, direttore scientifico degli scavi: “ La distruzione di questo edificio e la sua parziale ricostruzione indicano un continuo adattamento alle mutate esigenze dell’epoca ».

Infatti, prima di essere sostituito da un nuovo edificio alla fine del II secolo o all’inizio del III secolo, questo edificio fu parzialmente ricostruito. Il nuovo edificio ha una superficie di 300 mq. Aveva fondamenta particolarmente robuste, il che ne indica l’uso a scopo di stoccaggio. Dumas precisa che” Rigidità della fondazione […] Il che conferma l’importanza commerciale della città in quel periodo ».

Reperti archeologici testimoniano anche la distruzione dell’edificio avvenuta alla fine del III secolo. I materiali costruttivi, come pavimenti e soffitti, sono stati completamente restaurati. Tuttavia, reinvestiamo solo una parte dei muri. Questa pratica di recupero materiale dimostra una gestione efficace e pratica delle risorse disponibili in quel momento. ” Il pieno recupero dei materiali da costruzione dimostra un’economia circolare ormai consolidata. C’è il desiderio di riutilizzare le risorse nelle nuove costruzioni “, spiega Dumas.

Dopo la distruzione di questo edificio, la parte meridionale del terreno fu interrata. I residenti lo hanno poi convertito in terreni agricoli o pascoli. Ciò ha segnato un cambiamento importante nell’uso dello spazio. Il riutilizzo del territorio riflette il continuo adattamento alle mutevoli esigenze economiche e ambientali.

Adattamento ambientale e continuazione dell’occupazione a Thaïs

L’analisi delle strutture rinvenute rivela un notevole adattamento della popolazione alle condizioni ambientali. Il terrazzo rialzato, posto nelle immediate vicinanze della strada principale est-ovest, rimase occupato anche dopo il periodo arcaico, anche se i resti sono troppo piani per essere datati con precisione. Gli scavi indicano anche che Arvi ricostruì un canale a sud del terreno scavato alla fine dell’Alto Impero, attivo fino al VI o VII secolo, esponendo il terreno a nuove inondazioni. Rimase poi privo di costruzioni fino alle abitazioni che stimolarono questi due scavi.

Questi reperti mettono in luce l’ingegno degli antichi abitanti di Thyez. Questi ultimi sfruttarono il terreno disponibile nonostante le sfide poste dalle frequenti esondazioni del fiume Arvi. I reperti contribuiscono in modo significativo anche alla comprensione dello sviluppo degli antichi insediamenti nella Valle di Arvi. Evidenzia la capacità delle popolazioni di adattare e riutilizzare le proprie risorse in un ambiente in evoluzione.

fonte : Inrap