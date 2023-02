All’Hotel Cesar, la coppia di sposi Virginie Evira e Nils Schneider fa girare la testa

persone e re

La vincitrice del César Award per la migliore attrice Virginie Evira ha potuto contare sulla presenza e sul sostegno del suo compagno, Nils Schneider, durante il gala di venerdì sera alle Olimpiadi.

Secondo un articolo Parigi Partita Francia di Marino Corviole

In corsa per il Premio César per la migliore attrice, Virginie Evira avrebbe dovuto salire sul tappeto rosso per il gala all’Olympia venerdì sera. All’inizio, l’attrice è uscita da sola davanti ai paparazzi, dall’eleganza alla perfezione nel suo abito di velluto nero tempestato di strass, la firma di Saint Laurent. Parure completa con gioielli Cartier.

LEGGI ANCHE > “Questo carisma non è permesso!”: Al Caesars, il discorso di Brad Pitt a David Fincher ha fatto ridere il web

La star 45enne franco-belga ha posato volentieri per un servizio fotografico, prima di essere raggiunta dal suo famoso compagno, Nils Schneider. I due hanno mostrato la loro dolce complicità davanti a The Flash, prima di entrare nella mitica sala per prendere posto in prima fila, al fianco di Leila Bakhti. Gli attori – in coppia dal 2018 – sono riusciti a incontrare Monica Bellucci, Jamel Debbouze, Juliette Binoche, Benoit Magimel, Tahar Raheem, Adele Exarchopoulos e Jane Birkin circondati dalla figlia Charlotte Gainsbourg e dalla nipote Alice…

Virginia Evra.

Questo sarà tutto per me.

Buona notte.#Cesare2023 pic.twitter.com/lpeVqlNP9p – Cédric (Inimre) 24 febbraio 2023

Nominata per la sesta volta in Cesar, per il suo ruolo in Guarda di nuovo ParigiQuest’anno, Virginie Evira ha gareggiato contro Fanny Ardant, Juliette Binoche, Laure Calamy e Adele Exarchopoulos. E a fine serata, dopo l’annuncio dell’arrivo improvviso di Brad Pitt in onore del regista David Fincher, l’attrice si è aggiudicata l’ambito premio. Cesare gli viene presentato da Benoit Magimel, suo comproprietario Guarda di nuovo Parigi, che ha vinto il premio come miglior attore l’anno scorso. Pochi istanti dopo, l’attore se ne andò con un secondo miglior attore Cesar per il ruolo. Pacificazione.

Il fascino da capogiro di Virginie Evira che Cesar alla fine meritava #Cesare2023 # Cesare (E questo bacio è per Niels Schneider 🔥) pic.twitter.com/eWRIIg3718 — Emily Lopez ⭐️⭐️ (@emilielopez) 24 febbraio 2023

Gala speciale n. 48 guidato da Taher Rahim, dalla sera – non uno – ma dodici presentatori: Leila Bekhti, Jérôme Commander, Djamel Debbouze, Emmanuel DeVos, Lea Drucker, Ai Hydara, Alex Lutz, Raphael Personnaz e Ahmed Sylla, ma anche Michel Hazanavicius e Audrey Lamy.