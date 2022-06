Allestimento di un negozio BOSSA al banco di Ready-to-Eat 100% italiano a Vieux-Rosemont

Grandi notizie per Rosmondoy e Rosmondois che vivono lontano da Promanate Mason.

Leggi di più: Annuncia la riapertura del “Lobster Shake” nascosto nel Canale di Montreal

Banco pronto, caffetteria, catering e negozio di specialità alimentari Bossa Finalmente ha aperto le porte della sua seconda filiale sull’isola di Montreal.

Il proprietario e chef Daniel Lo Monto e il suo team hanno lavorato duramente per settimane su questo secondo posto per costruire il loro successo a Verdun.

BOSSA Masson, che ha rilevato il fornitore di cibo locale La Tête Dans Les Chaudrons, ha accolto i suoi primi clienti a metà marzo.

Come Vertone, i clienti non solo possono trovare i migliori prodotti importati da diverse parti d’Italia o importati da piccole fabbriche familiari locali, ma portare anche veri sughi fatti in casa realizzati nella cucina BOSSA.

A lato del banco dei pronti, ci sono diversi deliziosi panini serviti caldi e freddi. I prezzi variano tra $ 11,95 e $ 14,95.

Puoi ordinare pasta con sughi fatti in casa da mangiare al volo, oltre a piccoli “contorni” come arancini, focacce e polpette.

Infine BOSSA è un ottimo posto per caffè e dessert. Cannoli, biscotti, cornetti, torta all’olio d’oliva e pampoloni compongono la carta dei dolci.

Bossa Massone

3136 Mason Street, Montréal

Non perderti i nostri ultimi video!