Allerta meteo: in Campania neve anche a basse quote

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo valida a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani.

Nel week end e per metà della prossima settimana si prevede un brusco calo delle temperature, con possibilità di accumulo di neve e ghiaccio sulle strade provinciali e regionali.

Il territorio salernitano, come tutta la Campania, a partire da domani, sabato 13 febbraio, sarà interessato da un intenso vortice di bassa pressione, che, interagendo con aria molto fredda di origine artico-continentale, genererà un’acuta fase di maltempo caratterizzata da copiose nevicate fino a quote di bassa collina o localmente di pianura.

“È necessaria molta cautela – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – e ricordo a tutti il rispetto delle ordinanze 1029 e 1030, dello scorso novembre, con le quali la Provincia di Salerno ha disposto, ai sensi del Codice della Strada, l’obbligo di pneumatici invernali sulle strade provinciali statisticamente più interessate dalle precipitazioni nevose, oltre che da formazione di ghiaccio nel periodo invernale. L’obbligo è in vigore fino al 30 aprile 2021.

Le ordinanze in questione, adottate dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, danno le indicazioni necessarie per la tutela della sicurezza sulle nostre strade, specie nelle aree più interne, di collina e montagna.”

Le raccomandazioni della Protezione civile

Sull’intero territorio si prevede un sensibile abbassamento delle temperature con nevicate e gelate anche a bassa quota.

Sempre su tutta la Campania spireranno venti forti da Nord-Est con locali raffiche, tendenti a settentrionali. Il mare si presenterà agitato. Sulla fascia costiera tirrenica dalla Piana Campana fino al Cilento (zone 1,3,5,6,8) oltre all’allerta per nevicate, gelate e vento, entra in vigore un’allerta meteo di colore Giallo per precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale che potranno dar luogo ad un dissesto idrogeologico localizzato