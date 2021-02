Allerta meteo, domani scuole chiuse anche a Cava de’ Tirreni

Cava de’ Tirreni: Servalli ordina la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado

A seguito del bollettino meteo della Protezione Civile regionale, che ha segnalato lo stato di allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico dalle ore 00.00 di domani martedì 09 febbraio per 24 ore, il Sindaco Vincenzo Servalli, dopo aver convocato il Coc (Centro Operativo Comunale) ha predisposto l’emissione dell’ordinanza di chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per domani martedì 09 febbraio.