Allarme bomba a Salerno. Chiusa al traffico via Santi Martiri

Sul posto Polizia e Vigili del fuoco.

Paura e apprensione questa mattina a Salerno in via Santi Martiri. Intorno alle 10.00 è scattato l’allarme bomba che ha messo in allerta i cittadini della zona. L’ordigno esplosivo si troverebbe all’interno di un negozio del posto. Immediato l’intervento degli agenti della Polizia di Stato oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco.

La strada è stata chiusa al traffico e messa in sicurezza.

