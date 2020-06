Alla stazione di Napoli centrale il murale di Jorit dedicato a Pino Daniele

I lavori saranno completati entro settembre 2020

Napoli. Sarà l’artista Jorit a disegnare il volto di Pino Daniele sulla facciata del “Palazzo Alto” delle Ferrovie dello Stato che, dalla stazione di Napoli Centrale, sovrasta piazza Garibaldi.

Il grande murale sarà dipinto grazie a un accordo siglato stamattina dalla Fondazione Jorit – in collaborazione con l’Ente no profit Pino Daniele Trust Onlus – Grandi Stazioni Immobiliare e FS Sistemi Urbani, società del Gruppo FS Italiane.

I lavori per la realizzazione dell’opera inizieranno a fine giugno e saranno completati entro settembre 2020.

“È per noi un onore ospitare una suggestiva opera di Jorit, raffigurante il volto di Pino Daniele, sulla facciata di un immobile di proprietà del Gruppo FS Italiane – dichiara Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani – il Gruppo FS Italiane conferma una notevole sensibilità ai temi di natura artistico-culturale e di attenzione alla socialità”.

“Pino Daniele fa parte del patrimonio non solo artistico ma anche culturale e per così dire ‘umano’ di Napoli. – afferma Jorit – Grazie a questo progetto, in rappresentanza del popolo napoletano ci sarà proprio lui a salutare e accogliere quanti ogni giorno arrivano e partono dall’hub ferroviario di piazza Garibaldi”.