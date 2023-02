Alcuni proverbi in italiano – Major-Prépa

In italiano, come in francese, usiamo spesso proverbi. Che sia scritto o parlato, questo elenco dei proverbi più popolari ti sarà molto utile!

Proverbi in italiano

Un dormiente non pesca = Un dormiente non prende pesce (questo proverbio è usato per descrivere una persona pigra)

Ride bene chi ride ultimo = Ride bene chi ride ultimo

Chi va lento e costante vince = A poco a poco l’uccello costruisce il nido

L’unione fa la forza = forza dell’unità

Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi = Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi

Meglio tardi che mai = più tardi che mai

Anche i muri hanno le orecchie = Anche i muri hanno orecchie

Tra l’incudine e il martello = tra l’incudine e il martello

Battere il ferro finché è caldo = ft. mentre il ferro è caldo

Un cane che abbaia non morde = Un cane che abbaia non morde

Ciò che va, torna = Raccogliamo ciò che seminiamo

Il demolitore paga e i pezzi sono suoi = chi rompe i soldi e i pezzi sono suoi

Un muto consenziente = Chi non dice una parola è d’accordo

Chi trova un amico trova un tesoro = Chi trova un amico trova un tesoro

Soyto schiaccia l’unghia = Un chiodo scaccia l’altro

Non si scherza con il fuoco = Non giochiamo con il fuoco

Tutti i gatti sono grigi di notte = Di notte, tutti i gatti sono grigi

È meglio credere e non credere = La speranza è buona, ma il pessimismo è più sicuro

L’abbigliamento non fa un prete = L’abitudine non fa un santo

L’eccezione conferma la regola = L’eccezione che conferma la regola

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore = lontano dagli occhi, lontano dalla mente

Meglio essere soli che accordarsi male = Meglio soli che in cattiva compagnia

Nessuno è profeta in casa = Non c’è nessun profeta nel suo paese

Non c’è rosa senza spine = Non c’è rosa senza spine

Niente fumo senza arrostire = Non c’è fumo senza fuoco

Occhio per occhio, dente per dente = Occhio per occhio, dente per dente

Ogni cosa a suo tempo = Ogni cosa a suo tempo

Prendere due piccioni con una fava = Prendere due piccioni con una fava

La volontà è potere = Con un cuore coraggioso, niente è impossibile

Una disgrazia tira l’altra = La sfortuna non viene da sola

Poche parole per i ben informati = elegantemente, ciao

Tutti sono re nelle proprie case = Ognuno è un re in casa

Tutti i nodi tornano a casa = Tutti i nodi vengono al pettine

Quando il gatto si allontana, i topi giocano = Quando il gatto non c’è, i topi ballano

