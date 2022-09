“Alcuni potrebbero essere ingannati…”, potresti perdere molti soldi (foto)

I messaggi di truffa non sono una novità. Per anni, questi hanno allevato e inquinato i nostri telefoni. Mentre alcuni sono grezzi, altri sono più realistici e possono fuorviare i meno cauti. L’ultimo nel suo genere perché utilizza i codici Netflix. E per quanto diciamo, ci sono molte persone che hanno un account sulla popolare piattaforma di streaming.

In questo messaggio di avviso, il destinatario informa che il suo account Netflix sarà sospeso e che dovrà fare clic sul collegamento allegato per riattivarlo. Dove i truffatori possono imbrogliare è che il mittente a volte dice “Netflix” esplicitamente. Ovviamente, va da sé che non dovresti cliccare su questi link perché sono una truffa. Il servizio di streaming comunica raramente tramite SMS, soprattutto per domande sul tuo account. In caso di dubbio, è meglio recarsi nel proprio spazio personale direttamente sul sito Web ufficiale di Netflix.

Perché se cadi nella trappola dei truffatori, può costarti caro. Una volta su un sito di hacking, all’utente vengono spesso richieste informazioni personali, dettagli bancari… qualcosa da non fare! Netflix aveva già pagato per suo conto il tentativo di frode, questa volta via e-mail. Il colosso dello streaming ci ricorda: “Non ti chiederemo mai di inserire informazioni personali in un messaggio di posta elettronica o SMS. Queste informazioni potrebbero essere: numeri di carte di pagamento, dettagli bancari e password di Netflix. Non ti chiederemo mai di effettuare un pagamento tramite un provider o sito di terze parti”.

Per quanto riguarda i collegamenti: “Se l’SMS o l’e-mail ti sta inviando a un URL che non conosci, evita di fare clic o di fare clic sul collegamento. Se lo hai già fatto, non inserire alcuna informazione sul sito Web aperto”.