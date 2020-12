Al via il Premio Resilienza 2020 dedicato a Marzia Pisapia

Chi è stato il cittadino più resiliente del 2020? Legambiente Cava lancia la terza edizione del Premio Marzia Pisapia.

Il premio prende il nome di “Marzia Pisapia”, in memoria della giovane cavese venuta a mancare due anni fa, dopo una lunga malattia che ha affrontato sempre con il sorriso, la positività e la speranza.

“Ogni anno ci piace ricordare Marzia così – spiegano i volontari del circolo cittadino di Legambiente – con un premio a suo nome, affinché la sua storia sia da stimolo per una nuova generazione di donne e uomini attente al prossimo e alla propria città”.

Per segnalare le proprie preferenze è possibile consultare il sito legambientecava.it/premioresilienza e segnalare il cittadino che si è distinto quest’anno (ad esempio: curando il verde urbano, attuando iniziative a favore del prossimo, pulendo angoli della città o reagendo ad eventi avversi).

La giuria sceglierà i 3 finalisti che saranno votati online. Il 23 dicembre sarà proclamato il vincitore.

Per ogni candidatura valida sarà piantato un nuovo albero in città. Quale migliore occasione per dare il proprio contributo all’ambiente. Legambiente Cava attende le vostre segnalazioni.

In palio, infine, diversi premi acquistati con il supporto di Sodalis Csv Salerno e V.M. Fotonotaitalia.

