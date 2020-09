Al “De Filippis” si torna tra i banchi, in presenza, tra pari e dispari

Domani il suono della campanella annuncerà il ritorno a scuola anche all’IIS “De Filippis” di Cava de’ Tirreni.

Un ritorno tra i banchi dettato da ritmi e regole nuove per far fronte all’emergenza Covid-19 e per il quale sono stati immaginati orari sfalsati di ingresso e classi scaglionate come ci racconta la Dirigente scolastica, Maria Alfano.

“Domani e venerdì – ci racconta la Dirigente – al De Filippis abbiamo previsto una sorta di accoglienza ridimensionata per gli studenti delle classi prime e terze. Il resto degli studenti torneranno in classe il 28 settembre. Stessa data, il 28, anche per il ritorno a scuola degli studenti dell’IIS “Galdi”.

“Per garantire una didattica efficace, in presenza e in sicurezza – ci spiega la Alfano abbiamo scelto la formula delle settimane pari e dispari. Ora può sembrare macchinosa come idea, ma siamo sicuri che si rivelerà efficace. La scuola deve adeguarsi a modelli nuovi a causa della pandemia e i nostri studenti e docenti ne saranno all’altezza”.