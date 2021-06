Aiutaci a riaprire la chiesa di Dupino, l’iniziativa sulle orme di Don Emilio

La chiesa è chiusa per inagibilità da due anni

Cava de’ Tirreni. “Aiutaci a riaprire la chiesa di Dupino”, è l’iniziativa promossa dalla comunità di Dupino, riunita nell’Associazione Don Emilio Papa Onlus, allo scopo di sostenere la ristrutturazione della settecentesca chiesa della frazione.

La chiesa è chiusa per inagibilità da due anni a causa della necessita di effettuare lavori di consolidamento e ristrutturazione.

La comunità ha, quindi, promosso la raccolta fondi attraverso il ricavato della vendita del libro “Don Emilio Papa, una vita al fianco dei giovani” e delle donazioni, che possono essere effettuate anche con bonifico bancario iban: IT37A0103076170000002691667.

Causale: lavori di restauro e risanamento conservativo chiesa di Dupino.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città, alla presenza, tra gli altri del sindaco Vincenzo Servalli, dell’Arcivescovo, Orazio Soricelli, dell’Assessore alla Cultura, Armando Lamberti, del Parroco di Dupino, Didier Mambuene, dell’amministratore parrocchiale, don Beniamino D’Arco e del Presidente dell’Associazione Don Emilio Papa Onlus, Giuseppe Lamberti.

“È sempre vivo il ricordo di Don Emilio Papa – afferma il Sindaco Servalli – Oltre 50 anni di sacerdozio dedicati soprattutto ai suoi amati ragazzi. La sua Chiesa tra le colline di Dupino era un grande laboratorio di attività e di esperienze, l’oratorio era il luogo dell’incontro, dell’insegnamento alla vita, ma anche del divertimento. Spesso, anch’io mi sono ritrovato in quel campo di calcio dove le porte erano sempre aperte per accogliere noi allora giovanissimi che venivamo da ogni parte della città. Invito tutti, ognuno per le proprie possibilità, a contribuire al restauro della chiesa, un modo per ringraziare don Emilio per quanto ha fatto per la sua Comunità e per la città”.