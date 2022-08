Air France-KLM Il governo italiano è lieto di presentare il consorzio formato da Serdares (in qualità di partner finanziario), Air France-KLM e Delta Air Lines (in qualità di partner commerciali) per la prossima fase delle trattative. Una quota detenuta direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano in ITA.

Se questa transazione sarà completata, Air France-KLM diventerà il partner commerciale e operativo della compagnia aerea italiana, nell’ambito del consorzio guidato da Serdares. In questo caso, Air France-KLM non ha investito nel capitale di IDA. Tuttavia, il gruppo Air France-KLM potrebbe prendere in considerazione l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in IDA a medio termine.

Air France-KLM ha una relazione di lunga data con IDA e in precedenza con Alitalia. Con la sua joint venture Delta Air Lines, Air France-KLM intende rafforzare i legami con IDA, basandosi sulle partnership commerciali esistenti tra le società, illustrate da accordi di code-sharing e stipulando l’alleanza SkyTeam di IDA. Air France-KLM e Delta Air Lines sono membri aziendali.

Air France-KLM ringrazia il governo italiano per la sua attenzione durante tutta la procedura di gara, durante la quale Serdares, Air France-KLM e Delta Air Lines hanno sottolineato importanti opportunità di business. . Queste opportunità includono in particolare una maggiore presenza nel Nord Atlantico, il più grande asse di joint venture di Air France-KLM, Delta Air Lines e Virgin Atlantic, nonché la possibilità di stabilire una partnership esclusiva tra Flying Blue (Air). France-KLM), Sky Miles (Delta Air Lines) e Volare (ITA – uno dei più grandi programmi fedeltà italiani) sono programmi fedeltà a vantaggio dei clienti delle aziende italiane.