Agli Australian Open, l’italiano Matteo Bertini si è qualificato con dolore

Australian Open – Una dolorosa introduzione per Matteo Bertini a Melbourne. Il vincitore del primo round è stato l’americano Brandon Nakashima Open d’Australia Questo lunedì, 17 gennaio (4-6, 6-2, 7-6 (7/5) 6-3), il giocatore italiano ha commesso degli errori. Incontrare.

Soffrendo di dolori addominali a metà partita, il finalista si è classificato 7° nel mondo Ultimo WimbledonIn realtà ho dovuto fare qualche giro in bagno, tre in totale. Sollievo dopo il match point, Come puoi vedere di seguito, Poi divide l’impegno per il meno originale: “Imodium! Grazie!” (“Imodium! Grazie!”) Sulla telecamera, si riferisce a un popolare farmaco antidiarroico.