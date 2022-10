‘Ad un certo punto devo fare delle domande’: Quando Caroline Rowe ha esaurito la pazienza con Emmanuel Macron

Mercoledì sera, nel bollettino di France 2, Emmanuel Macron era presente nel gruppo per parlare durante un’ora di intervista sui vari problemi nazionali che la Francia deve affrontare. Il Presidente della Repubblica è stato invitato due settimane fa nello stesso gruppo per affrontare questioni internazionali.

Solo che quando Emmanuel Macron può tenere il microfono, a volte può dare infiniti monologhi. L’unica cosa che ha sicuramente infastidito la presentatrice, Caroline Rowe. Quest’ultima, che stava affrontando il presidente, a volte ha avuto difficoltà a farle domande, poiché Emmanuel Macron si è rifiutato di interromperlo nella sua presentazione.

La interrompe: “Dobbiamo parlare di riforma delle pensioni”. Emmanuel Macron ha risposto: “Ci vado. Non preoccuparti”. “Non sono per niente preoccupata, ma vorrei parlare anche del lavoro degli anziani, che è un argomento…”, continua, prima che Emmanuel Macron la interrompesse.

Infine, la pazienza del giornalista ha cominciato a perdersi: “Ad un certo punto dovrò fare delle domande”.

Nota contrassegnata come “Elenco”. Tuttavia, questo non significa che Emmanuel Macron abbia lasciato il campo per l’annunciatore.