Achille Lauro, il fenomeno del momento ha un fotografo nocerino

Achille Lauro spopola a Sanremo, grazie alla sua canzone e pure per le sue mise stravaganti. A promuovere la sua immagine c’è Luca D’Amelio, un giovane fotografo nocerino.

Si chiama Luca D’Amelio il giovane fotografo di Nocera Inferiore che promuove, coi suoi scatti, l’immagine di Achille Lauro, lo “stravagante” cantante protagonista in questi giorni al Festival di Sanremo.

D’Amelio compirà 23 anni il prossimo 9 aprile. È giovanissimo, ma ha già praticamente girato il mondo con la sua reflex, facendosi apprezzare per le sue doti da professionista della fotografia.

Ha iniziato da ragazzino, collaborando con lo studio fotografico di Silvio Cuofano. E in questi giorni sanremesi Luca ha ritrovato il suo primo mentore e maestro proprio al Festival della Canzone Italiana.

La biografia del giovanissimo D’Amelio racconta dei tanti workshop a cui a partecipato in tutta Italia già dall’età di 14 anni. Una passione che ha portato il professionista nocerino a varcare in breve tempo i confini dell’Italia, partecipando a master in diverse città d’Europa. Prima di spiccare il volo verso l’altra parte del globo.

Nel 2014, infatti, Luca D’Amelio vinse a Sidney in Australia un contest organizzato dall’Istituto Australiano di Fotografia Professionale e da Canon, ottenendo preziosi riscontri per la sua continua crescita professionale.

Milano è diventata, prevedibilmente, la sua seconda casa, quella dove ha affinato la sua tecnica, facendosi conoscere per la qualità dei suoi scatti.

E oggi Luca è protagonista a suo modo anche del Festival di Sanremo, grazie alla collaborazione con Achille Lauro.

Un motivo di grande orgoglio per la città di Nocera Inferiore e soprattutto per Silvio Cuofano, che ha espresso la sua grande gioia per la brillante carriera che il “suo” Luca ha intrapreso.