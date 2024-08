Accademia Internazionale di Cultura Italiana: corsi di italiano per principianti in spagnolo

L’Accademia Internazionale di Cultura Italiana ha lanciato un nuovo corso di italiano in spagnolo: un’opportunità unica per gli spagnoli di imparare la lingua e la cultura italiana. Tenuto dal nostro insegnante con oltre 20 anni di esperienza, questo corso ti condurrà in un viaggio attraverso la lingua italiana, dalla grammatica di base alla conversazione quotidiana.

Giorni di lezione : giovedì dalle 18:30 alle 20:30 (ora di Santiago, Cile) dalle 18:30 alle 20:30. Fou: Ivano Canestrino

Cosa imparerai

• Grammatica e sintassi di livello base

• Conversazioni di base su argomenti di vita quotidiana, viaggi, cultura, intrattenimento.

Da chi imparerai?

• Insegnamento dell’italiano in Sud America con un insegnante madrelingua con oltre 20 anni di esperienza

• L’autore è un esaminatore internazionale per stranieri presso l’Università di Siena (Italia).

Come lo imparerai?

• Lezioni dal vivo 24 ore su 24 con compiti, esercizi, video scaricabili e materiale didattico personalizzato

• Le lezioni si svolgono dal vivo online, basate principalmente sulla comunicazione e sulla formazione linguistica.

• L’insegnante sarà felice di rispondere a tutte le tue domande e più parteciperai, più imparerai!

Cosa ottieni?

• Al termine del corso verrà effettuato un test e chi lo supererà riceverà un attestato dell’Accademia Italiana di Cultura.

Chi aiuterai?

• Acquistando il nostro corso di italiano contribuirai alla borsa di studio. Infatti, una parte dei profitti del tuo corso finanzierà corsi gratuiti per studenti meno fortunati in tutto il mondo. La mission della Fondazione Italiani.it è quella di creare quante più borse di studio possibili per studenti di origine italiana. Studiando con noi contribuirai attivamente a questo obiettivo.

requisiti

NO

Questo corso include:

• 24 ore di lezioni dal vivo (12 lezioni in 2 ore) con un insegnante madrelingua italiano, multilingue ed esperto della tua cultura e del tuo paese

• Accesso da smartphone, PC e tablet

• Diploma di Informatica presso l’Accademia Internazionale di Cultura Italiana

• Video scaricabili

• Materiale didattico

• Compiti e test con valutazione diretta dell’insegnante

Inizio ovviamente: giovedì 21 settembre

La fine ovviamente: giovedì 7 dicembre

Lingua di studio: italiano spagnolo

Brix: 64,90 Euro (Carta di credito, Carta di debito, PayPal)