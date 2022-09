Abdou Diallo – Molti club inglesi e italiani corrono su Foot11.com

Abdou Diallo, la cui partenza dal Paris Saint-Germain è stata annunciata come uno dei tanti giocatori indesiderati, avrà alcuni corteggiatori pronti a catturarlo. Ulteriore

Al termine della finestra di trasferimento, The Parigi St. Germain È sempre attento a vendere i suoi beni indesiderati. Alcuni come Keylor Navas e Leandro Paredes hanno tocchi solidi, mentre altri sono più discreti. Questo è particolarmente vero per Abdou Diallo, che deve ancora trovare la strada per la prossima stagione. Se non lascia il club dell’Ile-de-France sarà una grande perdita. In effetti, la direzione e Christophe Gaultier gli hanno chiarito che non gli credevano. Cos’altro dargli desideri? Comunque sia, non è irrilevante. Il nazionale senegalese potrebbe tornare in Inghilterra o in Italia.

🚨 | Abdou Diallo vuole uscire #PSG ! Anche l’Aston Villa, insieme ad altre squadre della Premier League, ha espresso interesse per il giocatore. 📱parigino pic.twitter.com/UgZBQzbbh2 — Sostenitori del canale (@CanalSupporters) 24 agosto 2022

Abdou Diallo dovrebbe lasciare il PSG

Non c’è dubbio che Abdou Diallo lascerà il Paris Saint-Germain prima della fine della finestra di mercato. Quest’ultimo, tuttavia, lotta per ottenere le richieste su di lui. Mercato del piede Questo mercoledì, 24 agosto, rivela che i corteggiatori non sono affollati, ma è probabile che il nazionale senegalese lasci il club. La dirigenza parigina, infatti, attenderà che un club della Premier League si faccia avanti e si prenda il trofeo. Tuttavia, il tempo stringe e non c’è ancora nessuno all’orizzonte. Almeno… in Inghilterra. Perché un club proverà a balzare sul parigino con opzione per riscattarlo in prestito.

Ci sono buone possibilità che Abdou Diallo lasci il PSG. Icona sportiva

Infatti ilAS Roma Abdou Diallo di José Mourinho seguirà da vicino il trofeo. Il tecnico portoghese apprezzerà particolarmente il suo profilo. però, parigino Non è necessario essere d’accordo con le informazioni dei colleghi Mercato del piede. Secondo loro, infatti, l’Aston Villa e altri club inglesi si sarebbero già avvicinati al fuoriclasse africano. Quindi l’ultima settimana di mercato sarà cruciale per lui.