“Abbiamo visto una splendida immagine del ‘Re’ sul trono”: i commenti di Thomas de Berjek al discorso del principe Carlo in Parlamento

L’esperto e presentatore dell’alta società europea Place Royale è stato ospite sul set RTLINFO 13H, questo martedì dopo la straordinaria apparizione del principe Carlo per pronunciare il discorso dal trono in Parlamento, in sostituzione di sua madre, che ha problemi di mobilità.

Secondo Thomas de Berjeek, non c’è dubbio che la regina abbia seguito suo figlio in TV per la sua grande prima. Per commentare questo momento storico: “Era molto speciale. Abbiamo visto una splendida foto di un re sul suo trono, anche se il trono non era esattamente quello di Elisabetta. Era un altro mobile, una sedia più bassa di quella di Elisabetta. È anche un modo per dimostrare che Elisabetta è ancora Regina tra l’altro. Principe Non porta la corona. È posta sul cuscino accanto a lui. Sua moglie Camilla era lì, così come il secondo erede, il principe William.

“Il principe Carlo ha parlato con riferimento al ‘Governo di Sua Maestà’ e non al ‘mio governo’. (…) Ha parlato anche in tono neutro senza esprimere un parere, e quindi questo tono neutro (c) Questo è un modo per tagliare questa distanza comunque da un testo scritto dal Governo.

Secondo Thomas de Berjeek, la regina non vuole essere vista su una sedia a rotelle e si salverà per il suo tanto atteso Giubileo dagli inglesi che sarà celebrato con grande clamore il primo fine settimana di giugno nel Regno Unito.