Abbiamo testato la macchina espresso Barista Express Impress

Con l’avvento del lavoro a distanza, molti di noi hanno optato per la caffettiera più moderna di casa. Una piccola novità nella gamma delle macchine espresso da Dispositivi saggi, un marchio internazionale di elettrodomestici premium, Barista Express Impress gioca nei campionati più importanti. promettere? Ottieni una dose perfetta e costante grazie allo sfregamento fine, riducendo al minimo i residui di macinazione.

in pratica

I baristi sono noti per giurare sui chicchi di caffè. Quindi iniziamo scegliendo un chicco di caffè di alta qualità che corrisponda ai nostri gusti. Una volta inseriti i chicchi nella macchina, basta accenderla. Grazie alla nuova tecnologia “Impress Puck System”, un sistema di dosaggio intelligente che calcola automaticamente una dose in base all’ultima macinatura, la macchina eroga una dose ottimale da 18 a 22 grammi di chicchi appena macinati. Buono a sapersi, se si imposta manualmente la macinatura, la dose si regola automaticamente per ottenere l’estrazione e il gusto desiderati, a seconda della selezione del chicco di caffè. Una volta macinato il caffè, viene compattato azionando manualmente una leva posta a lato della macchina. L’indicazione luminosa a LED indica che il riempimento è buono.

Il portafiltro viene quindi posizionato sul beccuccio destro e il caffè scorre con un preciso controllo digitale di temperatura (grazie al sistema di riscaldamento Thermocoil con controllo PID), portata e tempo di contatto. Puoi preparare una o due tazze di caffè in questo modo. Oltre all’espresso, la macchina dispone anche di un potente ugello a vapore per preparare una delicata schiuma di latte per un delizioso latte macchiato.

+ per il pianeta

Innanzitutto, questa macchina con serbatoio in grani rimuove i filtri e le capsule. Quindi, l’intuitivo sistema “assistant tamping” che funziona come i pressini del caffè lucida la superficie del ciottolo del caffè, rimuovendo eventuali fondi di caffè in eccesso, riducendo residui e sprechi. Finitura in stile barista!

Tenté.es?

Macchine espresso “Barista Express Impress”, Sage Appliances, € 829,90.

