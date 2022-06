“Abbiamo pulito le sedie e si è scoperto che …”

Hermann aveva ordinato sedie da giardino da Vijver-en Tuincentrum Pelckmans, un negozio al Garden Center di Lommel. Dopo un periodo di attesa di diversi mesi, il belga ha finalmente ricevuto i suoi mobili. Ma quando ha ispezionato gli oggetti da vicino, ha notato che c’erano dei danni. A casa, abbiamo pulito le sedie. Si è scoperto che c’erano tracce di usura sui braccioli “, spiega Hermann ai nostri colleghi di HBvL. Dopo aver segnalato il problema lo stesso giorno, il negozio ha rifiutato di assumersi alcuna responsabilità.







Per Eric, stesso problema. “Abbiamo comprato sedie da giardino per 165 euro ciascuna”, dice. Durante il disimballaggio dei bagagli, due sedie si sono rotte nei braccioli. Dopo aver inviato le foto al negozio, la risposta è la stessa: nessun cambio è possibile se il danno non viene notato nel negozio.

Quando esci da un negozio con un prodotto, accetti la condizione in esso contenuta. Quindi è sempre meglio controllare, a rischio di ritrovarsi nel caso di Hermann ed Eric, e quindi non aver diritto a nuove sedie o compensi.