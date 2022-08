Abbiamo giocato alla nuova versione di Saints Row: Wish di GTA?

Il ritorno a scuola si avvicina rapidamente e questa è una buona notizia per i giocatori. Tra The Last of US Par I, Splatoon 3, FIFA 23 e Overwatch 2, le prossime settimane saranno impegnative. Il 23 agosto Saints Row aprirà il ballo.

Negli ultimi mesi, una parte della stampa di videogiochi ha fatto sentire il bisogno ai giocatori presentando Saints Row come un serio concorrente di GTA. Nel contesto in cui GTA 5 è stato rilasciato 9 anni fa (già!) e dove l’uscita di GTA 6 era attesa da tempo, va detto che la proposta è allettante. Ma diciamolo subito, se stai cercando un’alternativa a GTA Rise, potresti rimanere molto deluso da Saints Row.

Come GTA, davvero?

Ma il paragone non è fondamentalmente ridicolo. Saints Row 3 si gioca in un enorme mondo aperto che offre completa libertà. Puoi rubare qualsiasi macchina, inseguire la polizia, sparare a qualsiasi cosa si muova e affrontare le bande rivali. Saints Row rimane fedele alle sue origini offrendo anche un senso dell’umorismo coraggioso, persino goffo, senza dare al giocatore la minima tregua. Piaccia o no, ma è il marchio in licenza da oltre 15 anni.

delusione grafica

Nel modello, invece, siamo lontani dagli standard che Rockstar applica alla saga di GTA. Graficamente parlando, Saints Row è molto deludente. Sulle console domestiche più recenti (PS5 e Xbox Series X), i giocatori possono dare la priorità alle prestazioni (dove il gioco è brutto ma fluido) o alla modalità qualità (dove è un po’ più bello ma a scatti). Insomma, niente è davvero soddisfacente. In termini di grafica, il gioco è doloroso e non sembra molto migliore di GTA 5 che è stato rilasciato quasi 10 anni fa. E ancora, ci abbiamo giocato su Xbox Series X. Non osiamo immaginare la qualità offerta su PS4 o Xbox One.

Il grande Nanar era del tutto presupposto

Ma la grafica non è tutto. La cosa principale rimane divertente da giocare. Ma anche qui, le nostre impressioni sono alquanto contrastanti. Come abbiamo detto, la saga di Saints Row si distingue per il suo senso dell’umorismo. Questo nuovo album non fa eccezione alla regola. Saints Row è un presunto grande incendio. consiglio ? Spegni la mente quando la suoni. Si inizia con la formazione del carattere (maschio o femmina, dipende da te) dove puoi scegliere la dimensione del torace e della “coscia” (non dire pene) su una scala da 1 a 100, scegliere anche il tipo di “capezzoli” come il piccolo adesivo che offusca il tuo genere (ad esempio melanzane).

Saints Row racconta come è nato l’impero criminale dei Saints. Dovrai formare la tua banda, trovare il tuo quartier generale ed espanderti gradualmente in città installando attività che non sono del tutto legali. Durante le missioni guadagni denaro, armi, veicoli e sblocchi nuove abilità e abilità. Tutto si riunisce così velocemente, ma Saints Row lascia così tanto in tutte le direzioni che non ci divertiamo mai. Inoltre, non aiutiamo realmente in determinate aree. L’intelligenza artificiale, ad esempio, è molto deludente. Un altro elemento che rovina completamente l’immersione: la fine delle missioni è troppo brusca. Una volta raggiunto l’obiettivo attuale, la missione termina, appare una schermata di caricamento e vieni automaticamente portato al punto di partenza, anche se ci sono ancora 10 nemici in giro.

il nostro giudizio

Saints Row è un gioco che amavamo. Purtroppo il risultato non ha soddisfatto le nostre aspettative. L’umorismo da scolaro non è tutto e molti piccoli difetti rovinano l’esperienza di gioco. Dopo più di 15 anni, dobbiamo affrontare i fatti: la saga di Saints Row sarà probabilmente per sempre la versione Wish di GTA, una specie di GTA ma di qualità inferiore ed economica. 3/5