AAA. Sangue cercansi! L’appello della CRI – Cava de’ Tirreni

AAA. Sangue cercansi! La Croce Rossa Italiana – sez. Cava de’ Tirreni lancia la campagna donazione del sangue. In un momento in cui gli ospedali e le strutture sanitarie in generale sono chiamate ad un grosso sforzo anche in termini di richiesta del sangue, la CRI metelliana organizza la giornata di donazione sabato 6 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso l’Ospedale “Santa Maria dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni.

Con la donazione, viene effettuato anche il test sierologico Covid19.

Le cose da sapere

Prima di donare, occorre sapere quanto segue:

Età: 18 – 65 anni, 60 anni se si dona per la prima volta.

Peso: almeno 50 Kg.

Intervallo tra una donazione e l’altra 90 giorni, quindi max 4 volte l’anno.

Le donne, in periodo fertile, limite di 2 volte l’anno.

La sera prima della donazione del sangue effettuare un pasto normale, senza eccessi. È indispensabile il digiuno da almeno 8 ore.

Al mattino è ammesso solo un caffè, un the, un succo di frutta. Sono assolutamente vietati il latte e derivati del latte e cibi solidi.

Per la donazione occorre presentarsi presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Cava de’ Tirreni in possesso di:

– Tessera Sanitaria o Codice Fiscale:

– Documento di riconoscimento nazionale valido e per gli stranieri passaporto con visto di ingresso per turismo o per studio o con permesso di soggiorno.

Per info è possibile contattare il numero 089.2963844.