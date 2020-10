Da domani sera, 21 ottobre

Viabilità: sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Caiafa”, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Salerno e Cava de’ Tirreni, verso Napoli.

Si precisa che lo svincolo di Vietri sul mare resterà aperto al traffico per i soli veicoli leggeri.

In alternativa, si potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare, sulla A3, alla stazione autostradale di Cava de’ Tirreni, per proseguire in direzione di Napoli.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.