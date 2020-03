A3 Napoli-Pompei-Salerno: chiusura tratto Cava de’ Tirreni-Salerno

Da stasera, 2 marzo, per lavori di manutenzione all’interno delle gallerie “Castello nord” e “Castello sud”

Viabilità: sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire lavori di manutenzione all’interno delle gallerie “Castello nord” e “Castello sud”, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle cinque notti consecutive di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Cava de’ Tirreni e Salerno, in entrambe le direzioni, verso Salerno e in direzione di Napoli.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Salerno: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Cava De’ Tirreni, si potrà percorrere la viabilità ordinaria ed, eventualmente, rientrare a Salerno;

-verso Napoli: si potrà si potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare, sulla A3, alla stazione autostradale di Cava De’ Tirreni, per proseguire in direzione di Napoli.

Si precisa che, per i veicoli leggeri, sarà disponibile anche l’entrata di Vietri sul mare mentre i mezzi pesanti dovranno utilizzare l’ingresso della stazione di Cava De’ Tirreni.

Per ulteriori informazioni è disponibile il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.