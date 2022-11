A Volvic (Puy-de-Dôme), ACS sviluppa la propria piattaforma GPS e-santé e online per la prenotazione di appuntamenti sanitari

Dans une période perturbée par les différentes affaires ayant ébranlé Doctolib ces dernières semaines, la société volvicoise ACS e-santé, qui proponiamo unae permanenza téléphonique, de la téléléforms éconsorté pour é-porte de ausiliari GPS ref Better.

L’azienda di famiglia è stata creata 33 anni fa e grazie a quasi 500 operatori sanitari in tutta la Francia, l’azienda di famiglia, ora gestita da Marie-Vallas e sua figlia Melanie, è diventata un vero punto di riferimento nel settore.

Hotline, prenotazione appuntamenti e consulenza a distanza

“All’inizio ci occupavamo solo del servizio telefonico, poi rapidamente, all’inizio degli anni 2000, i nostri clienti avevano esigenze in termini di pianificazione e Marys Fallas ritorna. Nel 2007, abbiamo lanciato la nostra piattaforma GPS per la salute (una guida per gli operatori sanitari, ndr) “A essere onesti, eravamo anche un po’ in anticipo sui tempi. Da qui una massiccia revisione del sito nel 2013-2014. È allora che è esplosa la prenotazione degli appuntamenti online. Il virus Covid è servito solo a evidenziare questo fenomeno”.

Consulenze a distanza per contrastare la diffusione del virus: ecco cosa offre un’azienda con sede a Volvik (Boys de Dome)

In definitiva, in collaborazione con gli operatori sanitari, ma anche con i pazienti, ACS e-santé ha sviluppato negli anni la propria offerta di strumenti e servizi. “Si tratta di un rinnovamento costante, sorride il titolare. Abbiamo anche sviluppato una messaggistica online sicura in modo che i professionisti e i loro pazienti possano scambiarsi o inviare documenti in tutta sicurezza. In definitiva, offriamo molto di più che fissare un appuntamento online”.

Sii il numero 1 in Alvernia

Ciò che rende la reputazione e la salute della piattaforma GPS di Volvicoise prima di tutto è la sua professionalità. “Conosciamo tutti i professionisti che sono stati indirizzati con noi, insiste Melanie Fallas. A differenza di altre piattaforme, non faremo un elenco di tutti i professionisti là fuori. Con noi tutto è aggiornato e soprattutto tutto è verificato. Identità, diploma, numero Adeli, RPPS n. … Facciamo di meno, ma garantiamo la qualità dei nostri servizi. Soprattutto, vogliamo preservare il lato umano, il legame tra gli operatori sanitari e i loro pazienti. “

Nelle ultime settimane, ACS eHealth ha visto aumentare la sua attività con un afflusso di molti professionisti che hanno licenziato manu Militari, a volte senza motivo, da Doctolib. “Per noi le cose sono molto chiare: la medicina alternativa è un complemento della medicina tradizionale, credono i due leader. Devi essere in grado di distinguere tra coloro di cui si è parlato in Doctolib questioni che meritano di essere distinti, e coloro che hanno il loro posto su una piattaforma come la nostra. Alcuni di questi professionisti ci stanno trasformando ora.

Sicurezza e prossimità come tema comune

Per ACS e-santé la sicurezza, il lato umano e la vicinanza sono sempre stati valori importanti. Con la sua esperienza nel settore, Volvicoise spera ora di ottenere informazioni. “Forse ero troppo conservatrice”, ammette Maryse Fallas.

“Oggi vogliamo far sapere al grande pubblico e agli operatori sanitari che esistiamo e che forniamo un servizio di qualità”, continua Melanie. Il mio obiettivo nei prossimi mesi è definirci meglio. Con il desiderio di diventare il numero 1 in Alvernia in un angolo della testa. »

Noureddine Rafiq