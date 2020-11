Roccapiemonte: il Comune ripropone l’iniziativa attraverso la piattaforma spesasospesa.store

Con l’adesione alla piattaforma e-commerce regionale www.spesasospesa.store e la collaborazione con i volontari del Nucleo di Protezione Civile, il Comune di Roccapiemonte ha attivato questa misura sociale, che fu già adottata durante la fase di lockdown a partire dallo scorso mese di marzo, e che fornisce la possibilità di approvvigionamento di generi alimentari destinati a persone o famiglie in difficoltà.

Cosa fare

Le attività commerciali del posto possono iscriversi gratuitamente alla piattaforma, compilando la semplice documentazione e scaricando la locandina di adesione.

I commercianti potranno così preparare un carrello, una scatola nel proprio negozio e la gente potrà lasciare la propria “spesa sospesa” che verrà successivamente donata ai soggetti meno abbienti.

Sul sito web i cittadini potranno vedere i nomi dei negozi che partecipano all’iniziativa solidale e richiedere la spesa sospesa chiamando la Protezione Civile al numero 081 518 35 85.

I volontari della Protezione Civile saranno i soli incaricati a ritirare i prodotti e consegnarli alle persone e/o famiglie in difficoltà.

“Continua l’impegno di questa Amministrazione nei confronti dei cittadini meno fortunati, che stanno subendo disagi per gli effetti della pandemia – commentano il sindaco Carmine Pagano e l’Assessore al Commercio e Protezione Civile, Roberto Fabbricatore – Confidiamo nel grande cuore dei commercianti di Roccapiemonte e delle persone che hanno la possibilità di donare. Non a caso Roccapiemonte è già Citta del Cuore Telethon ed ha dimostrato in tantissime occasioni di saper dare una mano ne i momenti di difficoltà. Ringraziamo i responsabili della piattaforma “Spesa Sospesa”, la Protezione Civile e tutti coloro che vorranno fornire il loro supporto. Ci aspettiamo numerosi adesioni”.