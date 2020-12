Roccapiemonte: il Comune supporta l’iniziativa “Natale è… per tutti” ideata insieme ai commercianti del territorio.

I commercianti che hanno aderito doneranno prodotti che verranno distribuiti alle famiglie e persone meno abbienti presenti sul territorio e segnalate dai Servizi Sociali. La distribuzione verrà effettuata dai volontari del Nucleo di Protezione Civile.

“E’ un altro tassello di attenzione per chi vive in condizioni di difficoltà ed inserito in questo complesso periodo che stiamo attraversando – hanno dichiarato il Sindaco Carmine Pagano e l’Assessore Roberto Fabbricatore -. L’Amministrazione Comunale ha organizzato numerose iniziative per il Natale e le feste di queste settimane, con un occhio di riguardo alla solidarietà che è sempre un tema fondamentale per la nostra comunità. Ringraziamo tutti i commercianti che hanno colto immediatamente l’importanza di tendere una mano, cosa che tra l’altro rappresenta una conferma rispetto alla loro vicinanza ai più deboli già più volte dimostrata”

“Non potevamo non impegnarci per i più sfortunati specie per questo Natale assolutamente unico – ha detto Giuseppe Ciancio, in rappresentanza dei commercianti aderenti – e che tutti dovranno vivere nel miglior modo possibile. Ecco perché doneremo prodotti e oggetti utili alle persone in difficoltà, affinché’ anche loro possano trascorrere questo Natale con la certezza di avere l’attenzione e la vicinanza di tutti noi”.