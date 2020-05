A Nocera Superiore il Cimitero comunale riapre il 7 maggio

Nocera Superiore: il Cimitero comunale riaprirà al pubblico giovedì 7 maggio. Ingresso scaglionato.

Per l’accesso saranno adottate tutte le misure di sicurezza previste dal DPCM al fine di evitare assembramenti e, quindi, contatti ravvicinati.

É previsto, almeno inizialmente, un ingresso scaglionato fino ad un massimo di 30 persone per volta e con una permanenza di al massimo 30 minuti all’interno del cimitero, nei seguenti orari:

dal lunedì al sabato: 8 :00- 12:30 e 15:00 – 18:00

domenica: 8:00 – 12:30

“Poter fare visita, seppur per qualche istante, ai propri cari è, sì, un gesto che vale tanto in questo momento così difficile, ma è anche un’azione che va ponderata con grande attenzione. – commenta il Primo cittadino, Giovanni Maria Cuofano – L’emergenza Covid19 non è affatto finita e non possiamo, proprio adesso, abbassare la guardia e rendere vani gli sforzi compiuti negli ultimi due mesi. Se torneremo, presto, alla tanto agognata libertà dipende da noi, dai nostri comportamenti responsabili, dal rispetto incondizionato delle limitazioni in vigore che dobbiamo ancora rispettare”.