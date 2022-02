Napoli (Italia) (AFP) – Liexpresso Italian ne se rusume pas un un shot cafine: cest un rituale sociale e culturale conservato da la pininsule as a trisor national digne dentre in patrimoine immatriel de l’Unesco.

Les Italians trasmette in diretta milioni di espressioni quotidiane, da Venezia jusquile la Sicile, in porcellana o petite verres, con o senza notizia. Per eux, è il mio ultimo solitario a solitario, ma è un momento di convinzione.

“Liexpresso è una scusa per dirigere à an ami que you tenez à lui”, esplicito à l’AFP Massimiliano Rosati, titolare de l’antique e prestige café Gambrinus à Naples, qui a partecipante au montage du dosri cere rituel sur la list your patrimonio immatriel dell’umanità dell’Unesco.

“On en boit your jours, ‘nimporte quel heure. C’est an instant partage, a moment magique”, senthousiasme-t-il.

Preparazione di deux expressos au café Gambrinus de Naples, il 13 febbraio 2022 in Italia Alberto PIZZOLI AFP

The machine rutilante transantile der comtoir en marbre siffle et tremble lorsque le “barrista” tasse le café moulu dans le petit recipiente quillo insin da machine avant dactiver un interrupteur pour piire couler l’au presque boulephu saar port .

“Griglia del dolore”

Un expresso digne ce ce nom fait environ 25 milliliters et son “arme doit intensetter intense and riche de notes flories, fruits, de chocolat et pain grillé”, all’Instinut de l’expresso italiano, fondé nel 1998 pour in dans marbles les ragles encadrant in confezione.

“En bouche, l’xpresso doit ctre corse et veloté, avec une just dose dose daamertume”, est-il spikifié, sans oublier en surface “a creme (…)’s cool noisette tendant on le noir, directness reflets couleur fauve”.

Un server express express au café Gambrinus de Naples, il 13 febbraio 2022 in Italia Alberto PIZZOLI AFP

The demand dinscription au patrimoine de lhuhumanité été envoyée par l ministère de l’Agriculture à la commission nationale de l’Unesco pour l’Italie, qui doit à son tour la soumettre dici le 31 mars au siege de laggence onusienne a Parigi.

Nombre tradizioni Italiannes ont déjà ét riconnettersi con l’Unesco, la cueillette des truffes à l’art de la pizza napolitaine en pass per régime mediterranén e fabbricazione di violini à chromone.

Boire an expresso “est a rite, sacré en quelque sorte”, conferma Annamaria Conte, enseignant degli anni ’70 retraite e habituée du Gambrinus, situata al teatro Cuèlbre l’opra San Carlo et de front de mer.

Certi dilettanti amement accompagnamento cafè minipizze o petite boules pâte frite recurres saure, tout en discutant levers voci.

Un server apporte des expressos à des clients du café Gambrinus de Naples, le 13 febbraio 2022 in Italia Alberto PIZZOLI AFP

“Quand è la voce del drammaturgo, che sparerà o farà la fila al bar, addebiterà il tuo, o consulterà lo smartphone consulto o als assis chacun leor cté dans a coin dal vivo. n’est pass like quea que pa se passe ici “, con il souligner Massimiliano Rosati.

“Souvenirs d’Enfance”

“C’è una citazione dove puoi trovare certi quartieri a Napoli: vai a visitare i quiz, sei il mio passato o presente preferito, ma sei al sicuro e al bar”, racconte-t-il.

La Angelo Moriondo, torinese, nasce nel 1884 con la prima macchina express, ma la Milanais, Desiderio Pavoni, che è la prima azienda di produzione lorigine.

Des botes de café expresso au café Gambrinus de Napoli, 13 febbraio 2022 in Italia Alberto PIZZOLI AFP

Liexpresso è la rapidità delle canzoni più popolari del Nord au sud du pays, con le ultime sfumature nella funzione delle rime: la maggior parte o tutte le lune, la maggior parte o la maggior parte dei ritornelli, compiono lo sguardo abbagliante..

Au café Sant’Eustachio, an Institution romaine non loin du Panthon, Yael Lesin-Davis, tourist d’origine britannique di 28 anni, ha un “Moretto” inesplorato surmont de lait et poudre cacao.

“Jai beaucoup de souvenirs d’enfance associates à cet endroit où je venais boire un café, in viraiment bon!”

Il caffè Sant’Eustachio ad aprile 2020 a Roma ANDREA SOLARO AFP

Per il titolare di questo caffè, Raimondo Ricci, un pet express esprime la solitudine del suo prestigiatore mêm lorsquonn in boit seul: “Parfois à la maison, on fait a café, and our cofettie our compliment on our replay la maison”, in arme qui rappelle à il nome della persona “de bons souvenirs”.

© 2022 AFP