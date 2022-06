A Chartres sono esposte opere con curve erotiche di un artista italiano

Grafici Attu Vedi le mie notizie

La Cedritz è il nome di questa scultura di Sebastiano Migliarini, che sarà in mostra a Chartres quest’estate. (© Sebastiano Migliarini)

Sebastiano Migliarini è stato uno scultore milanese e attualmente vive nella Bassa Valle, Pontlavo (Lower-et-Cher). Da Sabato 18 giugno Fino al 4 settembre 2022 le sue opere saranno aperte al pubblico presso il Priorato Saint-Vincent de Grafici (Euro-et-Lower) Per una parte della stagione 2022 del Camin des Arts.

“Curve erotiche”

L’artista lombardo si diploma in scultura all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Lo è da 30 anni Pitture e sculture, Marmo per la maggior parte del tempo. Le sue opere con “curve erotiche e fluide” vengono tagliate e affettate direttamente Sebastiano MigliariniCome il glamour (Seducente), Sopra. Ha lavorato come designer, scultore e pittore in tutta Europa per freelance in teatri, televisione ed eventi.

Quando posso andare a vedere la mostra?

La mostra si apre il 18 giugno alle 17:00.

L’ingresso è gratuito, tranne il lunedì in cui la mostra non è aperta. È accessibile il martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 14:00 alle 18:00 e fino al 4 settembre dalle 14:00 alle 19:00 il venerdì e il sabato.

