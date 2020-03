Servizio di babysitting e di consegna spesa e farmaci, iniziative a Cava de’ Tirreni e Nocera Inferiore

“Diamoci una mano”, Potere al Popolo e Spazio Pueblo attivano il servizio di babysitting e di consegna spesa e farmaci.

Cava de’ Tirreni. Si chiama “Diamoci una mano” il progetto attivato da Potere al Popolo in collaborazione con Spazio Pueblo sul territorio, per rispondere alla solitudine e all’abbandono dello Stato in tempo di Corona virus. Con le misure restrittive dovute alla diffusione del Covid-19, tantissime persone stanno riscontrando difficoltà a svolgere le normali attività sia lavorative che di cura rivolte ad anziani e bambini. Potere al Popolo in osservanza al principio di solidarietà popolare e di sussidiarietà orizzontale, in ossequio all’art.118.4 della Costituzione, ha immediatamente programmato due interventi di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle lavoratrici che in questa fase si ritrovano soli nel gestire l’emergenza.

I volontari hanno messo a disposizione il numero telefonico 3511043812 per mettere in contatto famiglie/operatori e concordare gli interventi.

Il primo è il servizio di baby-sitting sociale rivolto ai genitori che non sanno a chi affidare i propri bambini, considerando la chiusura delle scuole. Il secondo è il servizio di consegna spesa/farmaci a domicilio per persone in auto isolamento fiduciario ed è rivolto ad anziani, disabili, alle persone malate o allettate che si scontrano con la difficoltà di sbrigare quelle piccole commissioni che li esporrebbero al contagio se non assistiti.

“Noi con Voi”: a Nocera Inferiore l’iniziativa della Protezione civile

Anche l’associazione di protezione civile “Noi con Voi” a Nocera Inferiore contribuisce con i propri volontari ad arginare l’espandersi dell’epidemia che sta bloccando l’intera nazione.

L’associazione di Protezione Civile “Noi con Voi” promuove l’iniziativa “#IoRestoACasa” che fornisce un servizio di assistenza, in particolar modo per le persone anziane con più di 65 anni.

I volontari di Protezione Civile si occuperanno gratuitamente di gestire il recapito dei farmaci e la consegna della spesa a domicilio, come previsto dall’apposito Protocollo unico in tutte le Regioni, per l’emergenza della possibile diffusione del Coronavirus (Covit-19 ), in particolar modo per le persone anziane che vivono da sole o in condizioni di disagio, che sono invitate a restare a casa.

Il servizio è completamente gratuito, al fine di organizzare al meglio l’intervento, chi fosse interessato o volesse maggiori spiegazioni, può contattare tutti i giorni il seguente numero dedicato +39 379 144 4014.