A Cava de’ Tirreni torna il bonus spesa. Stanziati 436mila euro

Altobello: “Un momento difficile per tutti, ma è importante sostenere chi è stato più colpito”

Cava de’ Tirreni. Torna l’iniziativa dell’Amministrazione comunale “Emergenza Coronavirus: il Grande Cuore dei Cavesi”, con la quale è stato attivato un apposito capitolo del proprio bilancio, su cui aziende, imprenditori, operatori commerciali, singoli cittadini, enti e associazioni, possono fare donazioni economiche per sostenere le attività messe in campo a favore delle famiglie in difficoltà, che hanno bisogno di un aiuto, anche per i generi di prima necessità, a causa della gravissima crisi dovuta all’emergenza sanitaria Covid 19.

“Sappiamo di chiedere ancora un altro sforzo ai nostri concittadini – commenta l’assessore alle Politiche sociali, Annetta Altobello – ma è importante sostenere chi è stato più colpito”

È possibile effettuare un bonifico direttamente sul conto corrente del Comune di Cava de’ Tirreni:

Iban: IT 52 N 08855 76170 006001004866 indicando come causale: “donazione emergenza coronavirus”.

Inoltre, l’assessore fa sapere che saranno stanziati 436mila per rinnovare la formula dei bonus spesa.

“Sarà stilata una lista ex novo di persone e famiglie che potranno accedere al bonus spesa – continua la Altobello. Nei prossimi giorni forniremo tutti i dettagli”.