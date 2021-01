A Cava de’ Tirreni la quarta edizione di “Ripiantiamo Natale”

La campagna di recupero degli abeti non recisi si terrà domenica 17 gennaio.

Ad annunciarlo in un post su fb Rosanna De Rosa del Progetto Dieci Metri: “L’iniziativa nacque a valle degi grandi incendi del 2017 quando un patrimonio di alberi andò a fuoco in due mesi di fuoco, siccità e vandalismo. Da allora diversi alberi sono stati salvati e ripiantati negli spazi verdi della città”.

La quarta edizione

L’evento si terrà, salvo diverse disposizioni in relazione all’evolversi delle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, presso il parcheggio Gramsci domenica 17 gennaio alle 10. 30, nel rispetto delle norme di contenimento contagio Covid.

Lo scopo dell’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è quello di invitare chiunque abbia allestito per il Natale, appena trascorso, un albero vero e con radici, a non abbandonarlo accanto ai cassonetti della frazione umida, come spesso si verifica, ma a consegnarlo e ripiantarlo al fine di ridargli vita.

