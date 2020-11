Via alla gara d’appalto per le luminarie. In forse il grande albero di Natale

Cava de’ Tirreni. A quanto pare è intenzione dell’Amministrazione Comunale preservare un minimo di aria di festività nonostante l’emergenza sanitaria rischi di compromettere seriamente uno dei periodi dell’anno più attesi.

È quanto si evince dall’avviso esplorativo pubblicato nei giorni scorsi sull’albo pretorio del Comune e relativo alla manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di allestimento natalizio degli archi luminosi, dei cestini pensili e delle luminarie su Palazzo di Città.

Insomma il Comune non vuole rinunciare a una parvenza di Natale, per quanto sarà possibile in ottemperanza delle future disposizioni in materia di contenimento del contagio epidemiologico da Covid 19 e così ha dato il via alla gara d’appalto per affidare il servizio di installazione delle consuete luminarie che, tra dicembre e gennaio, si vedono di solito abbellire il borgo porticato e la facciata di Palazzo di Città.

Come previsto dall’avviso esplorativo, l’affidatario dell’incarico dovrà installare archi luminosi lungo i portici di Corso Umberto I e luminarie a catenaria, già in possesso del Comune, nei cestini pensili lungo tutto il corso porticato tramite realizzazione di una linea elettrica di alimentazione principale completa di trasformatori a servizio dell’impianto degli archi e dei cestini, allaccio elettrico e relative protezioni.

La ditta, inoltre, dovrà provvedere all’arredo luminoso del prospetto principale del Palazzo di Città mediante la disposizione di archi che delineeranno le tre arcate e i profili delle sei finestre e l’addobbo di tre alberi di Natale da collocare nei tre balconi.

L’importo complessivo posto a base di gara sarà di circa 7.000 euro e l’allestimento dovrà essere previsto dal 1 dicembre 2020 al 25 gennaio 2021.

Ancora nessuna disposizione, invece, in merito all’installazione del grande albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele III.

Considerato il clima è molto probabile che, su quest’aspetto, l’Amministrazione stia valutando di non prevedere l’installazione del consueto albero evitando, tra l’altro, che – come ogni anno – vandali e incivili lo danneggino provando a scalare la struttura luminosa.

Cosa che si è ripetuta, puntualmente, negli ultimi tre anni costringendo l’Amministrazione a prevedere ogni volta somme aggiuntive per provvedere alla riparazione straordinaria della struttura.